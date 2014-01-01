Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 1000952 Наименование Корзина сцепления + выжимной п/ш D=400 mm VOLVO FH/FM (8500 023-5)

Запчасть корзина сцепления + выжимной п/ш D=400 mm Вольво FH/FM (8500 023-5) представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 1000.952. У данной детали есть аналоги с номерами: 1000952 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления + выжимной п/ш D=400 mm Вольво FH/FM (8500 023-5) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.