Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 082904003960 Наименование Вилка сцепления Volvo FH (нового образца)

Запчасть вилка сцепления Вольво FH (нового образца) представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 08.290.4003.960. У данной детали есть аналоги с номерами: 082904003960, 230341, 02300002, 030367, 3191966. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка сцепления Вольво FH (нового образца) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.