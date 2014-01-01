Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 082904003940 Наименование Ролик вилки сцепления Volvo FH (вилка нового образца)

Запчасть ролик вилки сцепления Вольво FH (вилка нового образца) представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 08.290.4003.940. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX130293, 082904003940, 0663744, 7420806212, 030706, 20806212S2, 293071. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик вилки сцепления Вольво FH (вилка нового образца) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.