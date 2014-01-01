Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 082701000803 Наименование Диск сцепления 85/95.330/360;85.300;420*2'*10

Запчасть диск сцепления 85/95.330/360;85.300;420*2'*10 представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 08.270.1000.803. У данной детали есть аналоги с номерами: 082701000803, 1395695, 1395695R, 17A11972, 0690805KM, 3420089100, 1861986140. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 85/95.330/360;85.300;420*2'*10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.