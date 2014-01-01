Производитель / Поставщик TEMPLIN № Производителя 080501965060 Наименование Ролик натяжителя ремня в сборе MB Actros-2

Запчасть ролик натяжителя ремня в сборе Мерседес Актрос-2 представлена по производителю TEMPLIN с артикулом 08.050.1965.060. У данной детали есть аналоги с номерами: 080501965060 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя ремня в сборе Мерседес Актрос-2 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TEMPLIN. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.