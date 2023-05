Главная /

Щетка стеклоочистителя 450мм бескаркасная Visionext SWF артикул 119845 SWF в Алматы

Автомобиль Год CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009.05 - Выпускается CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2009.05 - Выпускается CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2009.05 - Выпускается CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2009.05 - Выпускается CITROËN C2 (JM_) 1.4 2005.09 - 2009.12 CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V 2005.09 - 2009.12 CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi 2005.09 - 2009.12 CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 2005.05 - Выпускается CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 2005.05 - Выпускается CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 2005.05 - Выпускается FORD RANGER (ET) 2.5 TDCi 4x4 2006.05 - 2012.07 FORD RANGER (ET) 3.0 TDCi 2006.05 - 2012.07 FORD RANGER (ET) 3.0 TDCi 4x4 2006.05 - 2012.07 HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 2014.01 - Выпускается HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 2014.01 - Выпускается HONDA HR-V (RU) 1.5 (RU1) 2015.08 - Выпускается HONDA HR-V (RU) 1.6 i-DTEC (RU8) 2015.08 - Выпускается HYUNDAI IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid 2016.03 - Выпускается HYUNDAI IONIQ (AE) Electric 2016.03 - Выпускается HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 2006.03 - 2012.12 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 2006.03 - 2012.12 KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 2006.06 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 2006.06 - Выпускается KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi 2006.06 - Выпускается KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 2009.09 - 2010.12 KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 2006.10 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 1.6 CRDi 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 1.6 T-GDI 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 CVVL 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.4 GDI 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA (JF) 2.4 MPi 2018.09 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.7 CRDi 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi 2018.01 - Выпускается KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi GT 2018.01 - Выпускается KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12 KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12 KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD 2007.02 - 2011.12 KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI 2011.02 - Выпускается KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD 2011.02 - Выпускается MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) 2019.07 - Выпускается MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 2019.07 - Выпускается MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) 2019.07 - Выпускается MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 2010.05 - Выпускается MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W, GF2W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 DI-D 4WD (GF6W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 DI-D (GF6W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 4WD 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 4WD (GF3W, GF8W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 GT 4WD 2017.09 - 2021.12 MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Hybrid 4WD (GG3W) 2018.09 - Выпускается NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 2005.03 - 2007.12 NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 2005.03 - 2007.12 NISSAN 350Z купе (Z33) 3.5 2005.09 - 2008.12 NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V 2005.08 - Выпускается NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR 2005.08 - Выпускается NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi 2005.05 - 2010.06 NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi 2005.05 - 2010.06 NISSAN MICRA III (K12) 160 SR 2005.05 - 2010.06 OPEL CORSA C Фургон/хетчбэк (X01) 1.2 (F08, W5L) 2005.07 - 2006.06 OPEL CORSA C Фургон/хетчбэк (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) 2005.07 - 2006.06 OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) 2014.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 2014.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 2014.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 2014.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 2014.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 2014.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) 2014.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 2008.07 - 2013.06 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.4 LPG (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 CDTi (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 CDTi (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 SIDI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.6 Turbo (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 1.8 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Turbo (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Turbo (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Turbo E85 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 2008.07 - 2017.03 PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 2005.04 - Выпускается PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 16V 2005.04 - Выпускается PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi 2005.04 - Выпускается PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V 2005.04 - Выпускается PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi 2005.04 - Выпускается RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) 2019.08 - Выпускается RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 150 (LCM3) 2019.08 - Выпускается RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 4x4 (LCM1) 2019.08 - Выпускается RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 (LCM1) 2019.08 - Выпускается RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 2005.06 - 2010.12 RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 2005.06 - 2010.12 RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06 RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1E) 2006.01 - Выпускается RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F) 2006.01 - Выпускается RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2006.01 - Выпускается RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - Выпускается RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) 2006.01 - Выпускается RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) 2006.01 - 2009.08 RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F) 2006.01 - 2009.08 RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2009.08 RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2009.08 RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2009.08 SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12 SSANGYONG RODIUS I 2.7 Xdi 2005.05 - Выпускается SSANGYONG RODIUS I 2.7 Xdi 2005.05 - Выпускается SSANGYONG RODIUS I 2.7 Xdi 4WD 2005.05 - Выпускается SSANGYONG RODIUS I 2.7 Xdi 4WD 2005.05 - Выпускается SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi 2013.06 - Выпускается SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi 4WD 2013.06 - Выпускается SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SH5) 2008.01 - 2013.09 SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SHJ) 2008.01 - 2013.09 SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 D AWD (SHH) 2008.01 - 2013.09 SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) 2008.01 - 2013.09 SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) 2008.01 - 2013.09 SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 D AWD (BLD) 2007.09 - 2009.12 SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD (BL5) 2007.09 - 2009.12 SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 AWD (BP5) 2007.09 - 2009.12 SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 D AWD (BPD) 2007.09 - 2009.12 SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 R AWD (BP5) 2007.09 - 2009.12 SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.5 i AWD (BP9) 2007.09 - 2009.12 SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD (BPD) 2008.09 - 2009.09 SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) 2008.09 - 2009.09 SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.3 16V 4x4 (SN413) 2005.08 - Выпускается SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.5 DDiS 4x4 2005.08 - Выпускается SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) 2005.08 - Выпускается SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) 2005.08 - Выпускается SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413, ZC11S) 2005.08 - Выпускается SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415) 2005.08 - Выпускается SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416, RR 416, ZC31S) 2005.08 - Выпускается TOYOTA COROLLA / ALLEX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2005.02 - 2007.02 TOYOTA IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_) 2009.01 - 2015.12 TOYOTA IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) 2009.01 - 2015.12 TOYOTA IQ (_J1_) 1.4 D-4D (NUJ10_) 2009.01 - 2015.12

