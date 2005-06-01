|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119785
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя PEUGEOT 307 700/650мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|700
|Длина 2 [мм]
|650
|Длина 1 [дюймы]
|28
|Длина 2 [дюймы]
|26
|Подходящий адаптер
|U
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
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