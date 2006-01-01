|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119761
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя CITROEN C2 RENAULT Megane 2 600/450мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|600
|Длина 2 [мм]
|450
|Длина 1 [дюймы]
|24
|Длина 2 [дюймы]
|18
|Подходящий адаптер
|U + U
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C2 (JM_)
1.4
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C2 (JM_)
1.4 16V
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C2 (JM_)
1.6 HDi
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C3 I (FC_, FN_)
1.4 HDi
2005.05 - Выпускается
CITROËN
C3 I (FC_, FN_)
1.6 16V HDi
2005.05 - Выпускается
CITROËN
C3 I (FC_, FN_)
1.6 16V HDi
2005.05 - Выпускается
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4 CVVT
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CRDi 115
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CRDi 128
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CRDi 90
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CVVT
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
2.0
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
2.0 CRDi 140
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4 CVVT
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CRDi 115
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CRDi 128
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CRDi 90
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CVVT
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
2.0
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
2.0 CRDi
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
2.0 CRDi 140
2009.08 - 2012.12
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.4 CVVT
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6 CRDi 115
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6 CRDi 128
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6 CRDi 90
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6 CVVT
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
2.0
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
2.0 CRDi 140
2010.06 - 2012.09
KIA
SPORTAGE III (SL)
1.6 GDI
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
1.7 CRDi
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CRDi
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CRDi AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CRDi AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 GDI
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 GDI AWD
2011.02 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4 16V
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4 HDi
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.6 16V
2005.04 - Выпускается
RENAULT
ARKANA I (LCM_, LDN_)
1.3 TCe 150 4x4 (LCM3)
2019.08 - Выпускается
RENAULT
ARKANA I (LCM_, LDN_)
1.3 TCe 150 (LCM3)
2019.08 - Выпускается
RENAULT
ARKANA I (LCM_, LDN_)
1.6 4x4 (LCM1)
2019.08 - Выпускается
RENAULT
ARKANA I (LCM_, LDN_)
1.6 (LCM1)
2019.08 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1E, CM1E)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1F, CM1F)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 Bifuel
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi (BM1K, CM1K)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.5 dCi (LM1E)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.5 dCi (LM1F)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi (LM14, LM1D)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM16, KM1E)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM1F)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2009.08
SSANGYONG
KORANDO (C300)
1.5 e-XGDi
2019.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (C300)
1.5 e-XGDi 4WD
2019.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (C300)
1.6 e-XDi
2019.02 - Выпускается
SSANGYONG
KORANDO (C300)
1.6 e-XDi 4WD
2019.02 - Выпускается
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