|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119760
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя RENAULT Megane 600/400мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|600
|Длина 2 [мм]
|400
|Длина 1 [дюймы]
|24
|Длина 2 [дюймы]
|16
|Подходящий адаптер
|U
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.1 CRDi
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.2
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.2
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.4
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II (GB, IB)
1.4 CRDi
2014.11 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.1 CRDi
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.2
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.4
2015.05 - Выпускается
HYUNDAI
i20 II купе (GB)
1.4 CRDi
2015.05 - Выпускается
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1.5
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.6 MIVEC
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 DI-D
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 DI-D (CY9A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 DI-D (CY8A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i 4WD (CZ4A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i (CY4A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.5
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.6 MIVEC
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 Bifuel (CX3A, CX6A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 (CX3A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 DI-D
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 DI-D (CX9A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 MIVEC (CX3A, CX6A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
2.0 DI-D (CX8A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
2.0 Ralliart 4WD (CX4A)
2008.06 - Выпускается
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2.3 dCi 163 4x4 (U3MB)
2017.09 - Выпускается
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2.0 16V
2011.05 - Выпускается
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LATITUDE (L70_)
2.0 16V (L70B)
2011.05 - Выпускается
RENAULT
LATITUDE (L70_)
2.0 dCi 150 (L70H)
2011.05 - Выпускается
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LATITUDE (L70_)
2.0 dCi 175 (L70Y)
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2020.02 - Выпускается
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2020.02 - Выпускается
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