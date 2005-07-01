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Щетка стеклоочистителя FORD Mondeo 3 550/500мм комплект Visioflex SWF артикул 119742 SWF в Алматы

119742 SWF Щетка стеклоочистителя FORD Mondeo 3 550/500мм комплект Visioflex SWF
Производитель / Поставщик SWF
№ Производителя 119742
Наименование Щетка стеклоочистителя FORD Mondeo 3 550/500мм комплект Visioflex SWF
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Сторона установки спереди
Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
Количество 2
Длина 1 [мм] 550
Длина 2 [мм] 500
Длина 1 [дюймы] 22
Длина 2 [дюймы] 20
Подходящий адаптер U
Оформление со спойлером
Запчасть щетка стеклоочистителя FORD Mondeo 3 550/500мм комплект Visioflex SWF представлена по производителю SWF с артикулом 119742. У данной детали есть аналоги с номерами: 119742 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя FORD Mondeo 3 550/500мм комплект Visioflex SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.5 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2005.07 - 2008.08
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RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi (KS04, KS1L) 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 2013.11 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
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Если хотите купить Щетка стеклоочистителя FORD Mondeo 3 550/500мм комплект Visioflex SWF производителя SWF с артикулом 119742 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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