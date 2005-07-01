|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119742
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя FORD Mondeo 3 550/500мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|550
|Длина 2 [мм]
|500
|Длина 1 [дюймы]
|22
|Длина 2 [дюймы]
|20
|Подходящий адаптер
|U
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X3 (E83)
2.0 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.5 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 18 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 25 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 35 d
2005.07 - 2008.08
RENAULT
LOGAN II универсал (K8_)
1.5 dCi
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN II универсал (K8_)
1.6
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi (KS04, KS1L)
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.2
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.2 16V
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
SUBARU
BRZ
2.0 (ZC6)
2012.06 - Выпускается
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