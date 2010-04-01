menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Щетка стеклоочистителя FORD Focus 550/475мм комплект Visioflex SWF артикул 119740 SWF в Алматы

119740 SWF Щетка стеклоочистителя FORD Focus 550/475мм комплект Visioflex SWF
Производитель / Поставщик SWF
№ Производителя 119740
Наименование Щетка стеклоочистителя FORD Focus 550/475мм комплект Visioflex SWF
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Сторона установки спереди
Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
Количество 2
Длина 1 [мм] 550
Длина 2 [мм] 475
Длина 1 [дюймы] 22
Длина 2 [дюймы] 19
Подходящий адаптер U + U
Оформление со спойлером
Запчасть щетка стеклоочистителя FORD Focus 550/475мм комплект Visioflex SWF представлена по производителю SWF с артикулом 119740. У данной детали есть аналоги с номерами: 119740 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя FORD Focus 550/475мм комплект Visioflex SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя FORD Focus 550/475мм комплект Visioflex SWF производителя SWF с артикулом 119740 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0