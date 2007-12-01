|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119728
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя VW Golf 4 530/475мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|530
|Длина 2 [мм]
|475
|Длина 1 [дюймы]
|21
|Длина 2 [дюймы]
|19
|Подходящий адаптер
|U
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
FABIA I (6Y2)
1.4 TDI
2005.10 - 2008.03
SKODA
FABIA I (6Y2)
1.4 TDI
2005.10 - 2008.03
SKODA
FABIA I Combi (6Y5)
1.4 16V
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I Combi (6Y5)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I Combi (6Y5)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I Praktik (6Y5)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I седан (6Y3)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I седан (6Y3)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
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