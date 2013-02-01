|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119458
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя CITROEN C4 (13-) 800/750мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|800
|Длина 2 [мм]
|750
|Длина 1 [дюймы]
|32
|Длина 2 [дюймы]
|30
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.2 THP 130
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.6 BlueHDi 100
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.6 BlueHDi 120
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.6 HDi 90
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.6 HDi / BlueHDi 115
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.6 THP 150
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.6 THP 155
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.6 THP 165
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
1.6 VTi 120
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
2.0 BlueHDi 150
2013.09 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.2 THP 110
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.2 THP 130
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.6 BlueHDi 100
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.6 BlueHDi 120
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.6 HDi 90
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.6 HDi / BlueHDi 115
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.6 THP 150
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.6 THP 155
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.6 THP 165
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
1.6 VTi 120
2013.02 - Выпускается
CITROËN
C4 PICASSO II
2.0 BlueHDi 150
2013.02 - Выпускается
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