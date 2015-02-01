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Щетка стеклоочистителя FORD Transit (12-) 750/700мм комплект Visioflex SWF артикул 119443 SWF в Алматы

119443 SWF Щетка стеклоочистителя FORD Transit (12-) 750/700мм комплект Visioflex SWF
Производитель / Поставщик SWF
№ Производителя 119443
Наименование Щетка стеклоочистителя FORD Transit (12-) 750/700мм комплект Visioflex SWF
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Сторона установки спереди
Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
Количество 2
Длина 1 [мм] 750
Длина 2 [мм] 700
Длина 1 [дюймы] 30
Длина 2 [дюймы] 28
Оформление со спойлером
Запчасть щетка стеклоочистителя FORD Transit (12-) 750/700мм комплект Visioflex SWF представлена по производителю SWF с артикулом 119443. У данной детали есть аналоги с номерами: 119443 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя FORD Transit (12-) 750/700мм комплект Visioflex SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 2015.12 - Выпускается
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 2015.02 - Выпускается
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 2015.02 - Выпускается
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 TCe 200 2015.02 - Выпускается
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 225 2015.02 - Выпускается
RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) 2015.02 - Выпускается
RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) 2015.02 - Выпускается

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя FORD Transit (12-) 750/700мм комплект Visioflex SWF производителя SWF с артикулом 119443 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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