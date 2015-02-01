|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119443
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя FORD Transit (12-) 750/700мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|750
|Длина 2 [мм]
|700
|Длина 1 [дюймы]
|30
|Длина 2 [дюймы]
|28
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
1.0 EcoBoost PHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
1.0 EcoBoost PHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
1.0 EcoBoost PHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.0 EcoBlue mHEV
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
FORD
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)
2.2 TDCi
2015.12 - Выпускается
RENAULT
ESPACE V (JR_)
1.6 dCi 130
2015.02 - Выпускается
RENAULT
ESPACE V (JR_)
1.6 dCi 160
2015.02 - Выпускается
RENAULT
ESPACE V (JR_)
1.6 TCe 200
2015.02 - Выпускается
RENAULT
ESPACE V (JR_)
1.8 TCe 225
2015.02 - Выпускается
RENAULT
ESPACE V (JR_)
2.0 Blue dCi 160 (JRAM)
2015.02 - Выпускается
RENAULT
ESPACE V (JR_)
2.0 Blue dCi 200 (JRAL)
2015.02 - Выпускается
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