|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119404
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя SEAT Leon (05-12) 650/650мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя
|Длина 1 [мм]
|650
|Длина 2 [мм]
|650
|Длина 1 [дюймы]
|26
|Длина 2 [дюймы]
|26
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Щетка стеклоочистителя SEAT Leon (05-12) 650/650мм комплект Visioflex SWF производителя SWF с артикулом 119404 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита