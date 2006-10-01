|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119374
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя BMW X5 (E70),X6 (E71) 600/500мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя
|Длина 1 [мм]
|600
|Длина 2 [мм]
|500
|Длина 1 [дюймы]
|24
|Длина 2 [дюймы]
|20
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X5 (E70)
3.0 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
3.0 sd
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
3.0 si
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
4.8 i xDrive
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
M 50 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 30 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 30 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 30 i
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 35 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 35 i
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 40 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 48 i
2006.10 - 2008.09
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 30 d
2010.04 - 2014.07
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 30 d
2010.04 - 2014.07
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 30 d
2010.04 - 2014.07
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 35 d
2010.04 - 2014.07
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 35 i
2010.04 - 2014.07
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 40 d
2010.04 - 2014.07
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