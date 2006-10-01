Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя Длина 1 [мм] 600 Длина 2 [мм] 500 Длина 1 [дюймы] 24 Длина 2 [дюймы] 20 Оформление со спойлером

Запчасть щетка стеклоочистителя BMW X5 (E70) X6 (E71) 600 500мм комплект Visioflex SWF представлена по производителю SWF с артикулом 119374. У данной детали есть аналоги с номерами: 119374 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя BMW X5 (E70) X6 (E71) 600 500мм комплект Visioflex SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.