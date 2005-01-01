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Щетка стеклоочистителя VOLVO S60,V70,S80,XC90 (04-) 600/550мм комплект Visioflex SWF артикул 119356 SWF в Алматы

119356 SWF Щетка стеклоочистителя VOLVO S60,V70,S80,XC90 (04-) 600/550мм комплект Visioflex SWF
Производитель / Поставщик SWF
№ Производителя 119356
Наименование Щетка стеклоочистителя VOLVO S60,V70,S80,XC90 (04-) 600/550мм комплект Visioflex SWF
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Сторона установки спереди
Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя
Длина 1 [мм] 600
Длина 2 [мм] 550
Длина 1 [дюймы] 24
Длина 2 [дюймы] 22
Оформление со спойлером
Запчасть щетка стеклоочистителя Вольво S60 V70 S80 XC90 (04 ) 600 550мм комплект Visioflex SWF представлена по производителю SWF с артикулом 119356. У данной детали есть аналоги с номерами: 119356, 18097, 313089, 2117101, 466881. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя Вольво S60 V70 S80 XC90 (04 ) 600 550мм комплект Visioflex SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 2005.12 - 2007.08
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя VOLVO S60,V70,S80,XC90 (04-) 600/550мм комплект Visioflex SWF производителя SWF с артикулом 119356 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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