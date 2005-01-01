|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119356
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя VOLVO S60,V70,S80,XC90 (04-) 600/550мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя
|Длина 1 [мм]
|600
|Длина 2 [мм]
|550
|Длина 1 [дюймы]
|24
|Длина 2 [дюймы]
|22
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
2.4
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
2.4 CDI
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
VOLVO
XC70 I Cross Country (295)
D5 AWD
2005.12 - 2007.08
VOLVO
XC90 I (275)
2.5 T AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D3 / D5
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
V8 AWD
2005.01 - 2010.12
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