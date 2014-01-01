|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119323
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя AUDI A6 550/550мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя
|Длина 1 [мм]
|550
|Длина 2 [мм]
|550
|Длина 1 [дюймы]
|22
|Длина 2 [дюймы]
|22
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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