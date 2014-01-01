Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя Количество 2 Длина 1 [мм] 530 Длина 2 [мм] 475 Длина 1 [дюймы] 21 Длина 2 [дюймы] 19 Оформление со спойлером

Запчасть щетка стеклоочистителя MAZDA 3 (03-09) 530/475мм комплект Visioflex SWF представлена по производителю SWF с артикулом 119319. У данной детали есть аналоги с номерами: 119319 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя MAZDA 3 (03-09) 530/475мм комплект Visioflex SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.