|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119318
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 500/500мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя
|Длина 1 [мм]
|500
|Длина 2 [мм]
|500
|Длина 1 [дюймы]
|20
|Длина 2 [дюймы]
|20
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
1 (E81)
116 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
118 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
118 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
118 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
123 d
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
130 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
130 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E87)
116 d
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
116 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
116 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
118 d
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
118 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
118 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 d
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
123 d
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
130 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
130 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 Кабриолет (E88)
118 d
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
118 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
118 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
120 d
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
120 d
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
120 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
120 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
123 d
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
125 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
135 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
135 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
118 d
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
118 d
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
120 d
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
120 d
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
120 i
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
120 i
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
123 d
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
125 i
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
135 i
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
135 i
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
M
2008.03 - 2013.10
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