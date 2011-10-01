|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119294
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя LAND ROVER Freelander 2 (06-) 600/500мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя
|Длина 1 [мм]
|600
|Длина 2 [мм]
|500
|Длина 1 [дюймы]
|24
|Длина 2 [дюймы]
|20
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
KUGA III (DFK)
1.5 EcoBlue
2019.07 - Выпускается
FORD
KUGA III (DFK)
1.5 EcoBoost
2019.07 - Выпускается
FORD
KUGA III (DFK)
2.0 EcoBlue 4x4
2019.07 - Выпускается
FORD
KUGA III (DFK)
2.0 EcoBlue mHEV
2019.07 - Выпускается
FORD
KUGA III (DFK)
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid
2019.07 - Выпускается
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.0 Si4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 eD4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 SD4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 TD4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 TD4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 TD4 4x4
2011.10 - 2014.10
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
3.2 4x4
2011.10 - 2014.10
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