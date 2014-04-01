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Щетка стеклоочистителя BMW X3 (F25),X4 (F26) 650/500мм комплект Visioflex SWF артикул 119282 SWF в Алматы

119282 SWF Щетка стеклоочистителя BMW X3 (F25),X4 (F26) 650/500мм комплект Visioflex SWF
Производитель / Поставщик SWF
№ Производителя 119282
Наименование Щетка стеклоочистителя BMW X3 (F25),X4 (F26) 650/500мм комплект Visioflex SWF
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Сторона установки спереди
Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя
Количество 2
Длина 1 [мм] 650
Длина 2 [мм] 500
Длина 1 [дюймы] 26
Длина 2 [дюймы] 20
Оформление со спойлером
Запчасть щетка стеклоочистителя BMW X3 (F25) X4 (F26) 650 500мм комплект Visioflex SWF представлена по производителю SWF с артикулом 119282. У данной детали есть аналоги с номерами: 119282 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя BMW X3 (F25) X4 (F26) 650 500мм комплект Visioflex SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 2012.04 - 2017.08
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 2012.04 - 2017.08
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 2012.04 - 2017.08
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2012.04 - 2017.08
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2012.04 - 2017.08
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 2012.04 - 2017.08
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 2012.04 - 2017.08
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 2012.04 - 2017.08
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 2012.04 - 2017.08
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BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2014.04 - 2018.03
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2014.04 - 2018.03
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2014.04 - 2018.03
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 2014.04 - 2018.03
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 2014.04 - 2018.03

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя BMW X3 (F25),X4 (F26) 650/500мм комплект Visioflex SWF производителя SWF с артикулом 119282 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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