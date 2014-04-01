|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119282
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя BMW X3 (F25),X4 (F26) 650/500мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|650
|Длина 2 [мм]
|500
|Длина 1 [дюймы]
|26
|Длина 2 [дюймы]
|20
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X3 (F25)
sDrive 18 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
sDrive 18 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
sDrive 18 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
sDrive 20 i
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
sDrive 20 i
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 20 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 20 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 20 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 20 i
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 28 i
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 28 i
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 30 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 30 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 30 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 35 d
2012.04 - 2017.08
BMW
X3 (F25)
xDrive 35 i
2012.04 - 2017.08
BMW
X4 (F26)
M 40 i
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 20 d
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 20 i
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 28 i
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 30 d
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 30 d
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 30 d
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 30 d
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 35 d
2014.04 - 2018.03
BMW
X4 (F26)
xDrive 35 i
2014.04 - 2018.03
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