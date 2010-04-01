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Щетка стеклоочистителя VW Golf 6,Jetta (10-),Passat (10-) 600/475мм комплект Visioflex SWF артикул 119261 SWF в Алматы

119261 SWF Щетка стеклоочистителя VW Golf 6,Jetta (10-),Passat (10-) 600/475мм комплект Visioflex SWF
Производитель / Поставщик SWF
№ Производителя 119261
Наименование Щетка стеклоочистителя VW Golf 6,Jetta (10-),Passat (10-) 600/475мм комплект Visioflex SWF
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Сторона установки спереди
Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя
Длина 1 [мм] 600
Длина 2 [мм] 480
Длина 1 [дюймы] 24
Длина 2 [дюймы] 19
Оформление со спойлером
Запчасть щетка стеклоочистителя VW Golf 6 Jetta (10 ) Passat-(10 ) 600 475мм комплект Visioflex SWF представлена по производителю SWF с артикулом 119261. У данной детали есть аналоги с номерами: 119261 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя VW Golf 6 Jetta (10 ) Passat-(10 ) 600 475мм комплект Visioflex SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CC (358) 1.4 TSI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 1.4 TSI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 1.4 TSI MultiFuel 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 1.8 TSI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 1.8 TSI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 4motion 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 4motion 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TDI 4motion 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 2.0 TSI 2011.11 - Выпускается
VW CC (358) 3.6 FSI 4motion 2011.11 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 1.2 TSI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 1.2 TSI 16V 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 1.6 TDI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 GTI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 R 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TDI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TDI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TDI 2011.03 - Выпускается
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TSI 2011.03 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.2 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.2 TSI 16V 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI Hybrid 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.6 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.6 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.6 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.6 MPi 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.6 TDI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.8 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TDI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TDI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TDI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TFSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.5 2010.04 - Выпускается
VW PASSAT (362) 1.4 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 1.4 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 1.6 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 2.0 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI 2012.01 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI 2012.01 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 2012.01 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion 2012.01 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion 2012.01 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion 2012.01 - Выпускается
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion 2012.01 - Выпускается
VW PASSAT B7 (A32, A33) 2.0 TDI 2011.01 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion 2010.08 - Выпускается

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя VW Golf 6,Jetta (10-),Passat (10-) 600/475мм комплект Visioflex SWF производителя SWF с артикулом 119261 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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