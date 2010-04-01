|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|119261
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя VW Golf 6,Jetta (10-),Passat (10-) 600/475мм комплект Visioflex SWF
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Прямая щетка стеклоочистителя
|Длина 1 [мм]
|600
|Длина 2 [мм]
|480
|Длина 1 [дюймы]
|24
|Длина 2 [дюймы]
|19
|Оформление
|со спойлером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CC (358)
1.4 TSI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
1.4 TSI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
1.4 TSI MultiFuel
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
1.8 TSI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
1.8 TSI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI 4motion
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI 4motion
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TDI 4motion
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
2.0 TSI
2011.11 - Выпускается
VW
CC (358)
3.6 FSI 4motion
2011.11 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.2 TSI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.2 TSI 16V
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.4 TSI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.4 TSI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.4 TSI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.4 TSI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.6 TDI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
2.0 GTI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
2.0 R
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
2.0 TDI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
2.0 TDI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
2.0 TDI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
2.0 TSI
2011.03 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.2 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.2 TSI 16V
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI Hybrid
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.6
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.6
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.6
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.6 MPi
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.6 TDI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.8 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.0
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.0 TDI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.0 TDI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.0 TDI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.0 TFSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.0 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
2.5
2010.04 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.4 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.4 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.4 TSI EcoFuel
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.4 TSI MultiFuel
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.6 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.8 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.8 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
2.0 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
2.0 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
2.0 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
2.0 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
2.0 TDI 4motion
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
2.0 TDI 4motion
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
2.0 TDI 4motion
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
2.0 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
3.6 FSI 4motion
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (365)
1.8 TSI
2012.01 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (365)
1.8 TSI
2012.01 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (365)
2.0 TDI
2012.01 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (365)
2.0 TDI 4motion
2012.01 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (365)
2.0 TDI 4motion
2012.01 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (365)
2.0 TDI 4motion
2012.01 - Выпускается
VW
PASSAT ALLTRACK (365)
2.0 TSI 4motion
2012.01 - Выпускается
VW
PASSAT B7 (A32, A33)
2.0 TDI
2011.01 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.4 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.4 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.4 TSI EcoFuel
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.4 TSI MultiFuel
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.6 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.8 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.8 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
2.0 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
2.0 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
2.0 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
2.0 TDI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
2.0 TDI 4motion
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
2.0 TDI 4motion
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
2.0 TDI 4motion
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
2.0 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
3.6 FSI 4motion
2010.08 - Выпускается
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