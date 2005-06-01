|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|116510
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя 300мм/12' задняя SWF 116510
|Сторона установки
|сзади
|Количество
|1
|Длина [мм]
|300
|Длина [дюйм]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C1 (PM_, PN_)
1.0
2005.06 - 2014.09
CITROËN
C1 (PM_, PN_)
1.4 HDi
2005.06 - 2014.09
PEUGEOT
107 (PM_, PN_)
1.0
2005.06 - 2014.05
PEUGEOT
107 (PM_, PN_)
1.4 HDi
2005.06 - 2014.05
TOYOTA
AYGO (_B1_)
1.0 (KGB10_)
2005.07 - 2014.05
TOYOTA
AYGO (_B1_)
1.4 D-4D (WNB10_)
2005.07 - 2014.05
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