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Щетка стеклоочистителя MERCEDES Vito (03-) 700/650мм комплект Das Original SWF артикул 116365 SWF в Алматы

116365 SWF Щетка стеклоочистителя MERCEDES Vito (03-) 700/650мм комплект Das Original SWF
Производитель / Поставщик SWF
№ Производителя 116365
Наименование Щетка стеклоочистителя MERCEDES Vito (03-) 700/650мм комплект Das Original SWF
Сторона установки спереди
Дизайн щетки стеклоочистителя Изогнутая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
Количество 2
Длина 1 [мм] 700
Длина 2 [мм] 650
Длина 1 [дюймы] 28
Длина 2 [дюймы] 26
Подходящий адаптер T15 + T15
Запчасть щетка стеклоочистителя Мерседес Vito (03-) 700/650мм комплект Das Original SWF представлена по производителю SWF с артикулом 116365. У данной детали есть аналоги с номерами: 116365 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя Мерседес Vito (03-) 700/650мм комплект Das Original SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя MERCEDES Vito (03-) 700/650мм комплект Das Original SWF производителя SWF с артикулом 116365 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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