Количество 2 Длина 1 [мм] 700 Длина 2 [мм] 650 Длина 1 [дюймы] 28 Длина 2 [дюймы] 26 Подходящий адаптер T15 + T15

Запчасть щетка стеклоочистителя Мерседес Vito (03-) 700/650мм комплект Das Original SWF представлена по производителю SWF с артикулом 116365. У данной детали есть аналоги с номерами: 116365 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя Мерседес Vito (03-) 700/650мм комплект Das Original SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.