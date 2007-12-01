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Щетка стеклоочистителя VW Golf 4 AUDI A3 SKODA Octavia 530/475мм комплект Hblade SWF артикул 116351 SWF в Алматы

116351 SWF Щетка стеклоочистителя VW Golf 4 AUDI A3 SKODA Octavia 530/475мм комплект Hblade SWF
Производитель / Поставщик SWF
№ Производителя 116351
Наименование Щетка стеклоочистителя VW Golf 4 AUDI A3 SKODA Octavia 530/475мм комплект Hblade SWF
Сторона установки спереди
Дизайн щетки стеклоочистителя Изогнутая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
Количество 2
Длина 1 [мм] 530
Длина 2 [мм] 475
Длина 1 [дюймы] 21
Длина 2 [дюймы] 19
Подходящий адаптер U
Оформление со спойлером
Форма дугообразный
Запчасть щетка стеклоочистителя VW Golf 4 AUDI A3 SKODA Octavia 530/475мм комплект Hblade SWF представлена по производителю SWF с артикулом 116351. У данной детали есть аналоги с номерами: 116351 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя VW Golf 4 AUDI A3 SKODA Octavia 530/475мм комплект Hblade SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2005.10 - 2008.03
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2005.10 - 2008.03
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя VW Golf 4 AUDI A3 SKODA Octavia 530/475мм комплект Hblade SWF производителя SWF с артикулом 116351 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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