Дизайн щетки стеклоочистителя Изогнутая щетка стеклоочистителя Количество 2 Длина 1 [мм] 550 Длина 2 [мм] 550 Длина 1 [дюймы] 22 Длина 2 [дюймы] 22

Запчасть щетка стеклоочистителя AUDI A4 (8E2/B6) 550/550мм комплект Das Original SWF представлена по производителю SWF с артикулом 116342. У данной детали есть аналоги с номерами: 116342 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя AUDI A4 (8E2/B6) 550/550мм комплект Das Original SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.