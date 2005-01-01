Длина 1 [мм] 600 Длина 2 [мм] 600 Длина 1 [дюймы] 24 Длина 2 [дюймы] 24 Подходящий адаптер M10 + M10 Дизайн щетки стеклоочистителя Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с встроенным распылителем омывателя, с проводом

Запчасть щетка стеклоочистителя Рено Master 2 (98-) 600/600мм комплект Das Original SWF представлена по производителю SWF с артикулом 116341. У данной детали есть аналоги с номерами: 116341 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя Рено Master 2 (98-) 600/600мм комплект Das Original SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.