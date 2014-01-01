|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|116334
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя BMW 5 (E39) 650/560мм комплект Das Original SWF
|Сторона установки
|спереди
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Изогнутая щетка стеклоочистителя
|Количество
|2
|Длина 1 [мм]
|650
|Длина 2 [мм]
|570
|Длина 1 [дюймы]
|26
|Длина 2 [дюймы]
|22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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