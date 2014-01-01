|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|116169
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя 116169 SWF
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Изогнутая щетка стеклоочистителя, Щётка стеклоочистителя с визуальным индикатором износа
|Количество
|1
|Длина [мм]
|650
|Длина [дюйм]
|26
|Подходящий адаптер
|T2 + T5
|Прилагаемый адаптер
|T2 + T5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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