Длина [мм] 650 Длина [дюйм] 26 Подходящий адаптер T2 + T5 Прилагаемый адаптер T2 + T5

Запчасть щетка стеклоочистителя 116169 SWF представлена по производителю SWF с артикулом 116169. У данной детали есть аналоги с номерами: 116169, 116167, 153682, 235434. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя 116169 SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.