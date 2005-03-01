|Производитель / Поставщик
|SWF
|№ Производителя
|116116
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя 280мм каркасная задняя Das Original SWF
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Изогнутая щетка стеклоочистителя
|Количество
|1
|Длина [мм]
|280
|Длина [дюйм]
|11
|Подходящий адаптер
|B
|Прилагаемый адаптер
|A + N
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FIESTA V (JH_, JD_)
ST150
2005.03 - 2008.06
FORD
FUSION (JU_)
1.4 LPG
2010.01 - 2012.12
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