Вес [кг] 0,91

Запчасть лента щетки стеклоочистителя 700мм (1шт.) SWF представлена по производителю SWF с артикулом 115755. У данной детали есть аналоги с номерами: 115755, 115755, BK9300760WB. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия лента щетки стеклоочистителя 700мм (1шт.) SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.