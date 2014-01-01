Вес [кг] 0,09

Запчасть лента щетки стеклоочистителя 610мм комплект SWF представлена по производителю SWF с артикулом 115712. У данной детали есть аналоги с номерами: 115712, 115712. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия лента щетки стеклоочистителя 610мм комплект SWF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.