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Ременный шкив, коленчатый вал артикул 32926834 SWAG в Алматы

32926834 SWAG Ременный шкив, коленчатый вал
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32926834
Наименование Ременный шкив, коленчатый вал
Толщина [мм] 37,5
Внутренний диаметр 18
Наружный диаметр [мм] 192,5
Количество ребер 5
Вес [кг] 4,800
Параметр 6PK

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ременный шкив, коленчатый вал SWAG с артикулом 32926834 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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