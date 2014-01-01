|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32926834
|Наименование
|Ременный шкив, коленчатый вал
|Толщина [мм]
|37,5
|Внутренний диаметр
|18
|Наружный диаметр [мм]
|192,5
|Количество ребер
|5
|Вес [кг]
|4,800
|Параметр
|6PK
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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