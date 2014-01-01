|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32926042
|Наименование
|Датчик, частота вращения колеса
|парные номера артикулов
|32 92 6041
|Количество присоединений
|2
|Сторона установки
|Задний мост слева
|Вес [кг]
|0,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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