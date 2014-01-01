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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 32924122 SWAG в Алматы

32924122 SWAG Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32924122
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
Длина [мм] 335
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Длина резьбы [мм] 26,5
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Ø трубы [мм] 10
Вес [кг] 0,45
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга / стойка, стабилизатор SWAG с артикулом 32924122 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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