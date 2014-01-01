|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32924122
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|Длина [мм]
|335
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|26,5
|Материал
|сталь
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Ø трубы [мм]
|10
|Вес [кг]
|0,45
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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