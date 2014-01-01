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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 32923566 SWAG в Алматы

32923566 SWAG Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32923566
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Толщина [мм] 30
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 52, 36
Материал резина/металл
Сторона установки Задний мост, внешний
Вес [кг] 0,650

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса SWAG с артикулом 32923566 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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