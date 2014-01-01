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Сигнализатор, износ тормозных колодок артикул 32923360 SWAG в Алматы

32923360 SWAG Сигнализатор, износ тормозных колодок
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32923360
Наименование Сигнализатор, износ тормозных колодок
Длина [мм] 420
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
Вес [кг] 0,022

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сигнализатор, износ тормозных колодок SWAG с артикулом 32923360 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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