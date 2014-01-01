|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32923360
|Наименование
|Сигнализатор, износ тормозных колодок
|Длина [мм]
|420
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Вес [кг]
|0,022
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сигнализатор, износ тормозных колодок SWAG с артикулом 32923360 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита