|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32923358
|Наименование
|Опора, стабилизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|16,5
|Вес [кг]
|0,069
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|18,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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