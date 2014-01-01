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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 32923336 SWAG в Алматы

32923336 SWAG Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32923336
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] 41,5
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Размер конуса 2 [мм] 21
Размер конуса 1 [мм] 18
Диаметр точек крепления [мм] 13
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, снизу, передний мост справа
Вес [кг] 0,449
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага SWAG с артикулом 32923336 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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