|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32923320
|Наименование
|Комплект подшипника ступицы колеса
|Ширина [мм]
|70
|Внутренний диаметр
|32
|Наружный диаметр [мм]
|136
|Ø фаски [мм]
|112
|Количество отверстий
|5
|Конструкция подшипника
|радиально-упорный шариковый подшибник
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без встроенного распылителя омывателя, Подшипник интегрированный в ступицу колеса, с кольцом сенсора ABS, cо ступицей
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|2,366
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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