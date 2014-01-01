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Опора стойки амортизатора артикул 32923116 SWAG в Алматы

32923116 SWAG Опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32923116
Наименование Опора стойки амортизатора
Высота [мм] 50
Внутренний диаметр 15
Наружный диаметр [мм] 97, 154
Материал резина
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,556
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора стойки амортизатора SWAG с артикулом 32923116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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