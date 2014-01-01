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Опора стойки амортизатора артикул 32922500 SWAG в Алматы

32922500 SWAG Опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32922500
Наименование Опора стойки амортизатора
Длина [мм] 137
Ширина [мм] 132
Высота [мм] 52
Внутренний диаметр 14
Наружный диаметр [мм] 64, 71
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,847
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора стойки амортизатора SWAG с артикулом 32922500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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