|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32922500
|Наименование
|Опора стойки амортизатора
|Длина [мм]
|137
|Ширина [мм]
|132
|Высота [мм]
|52
|Внутренний диаметр
|14
|Наружный диаметр [мм]
|64, 71
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,847
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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