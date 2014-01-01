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Подшипник качения, опора стойки амортизатора артикул 32922498 SWAG в Алматы

32922498 SWAG Подшипник качения, опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32922498
Наименование Подшипник качения, опора стойки амортизатора
Толщина [мм] 27
Внутренний диаметр 68
Наружный диаметр [мм] 111
Материал Металл, полимерный материал
Конструкция подшипника подшипник качения
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,26
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник качения, опора стойки амортизатора SWAG с артикулом 32922498 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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