|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32922498
|Наименование
|Подшипник качения, опора стойки амортизатора
|Толщина [мм]
|27
|Внутренний диаметр
|68
|Наружный диаметр [мм]
|111
|Материал
|Металл, полимерный материал
|Конструкция подшипника
|подшипник качения
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,26
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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