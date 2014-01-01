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Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень артикул 32922357 SWAG в Алматы

32922357 SWAG Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32922357
Наименование Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень
Ширина [мм] 34
Внутренний диаметр 31,7
Наружный диаметр [мм] 59
Материал Металл
Вес [кг] 0,293

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень SWAG с артикулом 32922357 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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