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Затяжной болт, крепление генератора артикул 32922050 SWAG в Алматы

32922050 SWAG Затяжной болт, крепление генератора
Производитель / Поставщик SWAG
№ Производителя 32922050
Наименование Затяжной болт, крепление генератора
Длина [мм] 42
Размер наружной резьбы M8 x 1,25
Качество / класс 10.9
Ширина зева гаечного ключа 13, 22
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Поверхность оцинкованная
Вес [кг] 0,041

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Затяжной болт, крепление генератора SWAG с артикулом 32922050 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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