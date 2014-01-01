|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|32922050
|Наименование
|Затяжной болт, крепление генератора
|Длина [мм]
|42
|Размер наружной резьбы
|M8 x 1,25
|Качество / класс
|10.9
|Ширина зева гаечного ключа
|13, 22
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Поверхность
|оцинкованная
|Вес [кг]
|0,041
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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