|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|10031402
|Наименование
|Натяжная планка, поликлиновой ремень
|Длина [мм]
|160
|Толщина [мм]
|13
|Внутренний диаметр
|25
|Наружный диаметр [мм]
|20
|Длина резьбы [мм]
|58
|Ширина зева гаечного ключа
|13
|Тип резьбы
|с левой резьбой
|Материал
|сталь
|Поверхность
|оцинкованный
|Вес [кг]
|0,16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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