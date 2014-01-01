|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|10030009
|Наименование
|Натяжной ролик MB OM402/441/442/906/909 (000 550 0033) Swag
|Ширина [мм]
|50
|Наружный диаметр [мм]
|95
|Материал
|полимерный материал
|Вес [кг]
|0,339
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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