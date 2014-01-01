Материал полимерный материал Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с крышкой Вес [кг] 0,226

Запчасть ролик натяжителя Мерседес представлена по производителю SWAG с артикулом 10030005. У данной детали есть аналоги с номерами: 10030005 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя Мерседес на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SWAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.