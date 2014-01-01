|Производитель / Поставщик
|SWAG
|№ Производителя
|10030001
|Наименование
|Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
|Ширина [мм]
|31,5, 26
|Наружный диаметр [мм]
|75
|Материал
|полимерный материал
|Количество ребер
|6
|Вес [кг]
|0,24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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